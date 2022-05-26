Про це пише Reuters.

РФ публічно заявила, що внаслідок санкцій Заходу було заморожено близько $300 млрд активів її Центробанку. Єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс зауважив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України заблокували близько €23 млрд. Було заплановано заморозити активи на більшу суму.

Це менше за $100 млрд, заморожених Штатами.

Також ЄС заблокував яхти й вілли чиновників, пов'язаних із кремлем, на суму близько 10 млрд.

Європейська комісія хоче спростити конфіскацію активів, пов’язаних із злочинною діяльністю, зокрема тих, хто ухиляється від санкцій ЄС проти кремля.

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