ЄС заморозив активи Центробанку РФ на €23 млрд
Євросоюз заморозив активи російського Центробанку на €23 млрд, проте це менше, ніж було заплановано
Про це пише Reuters.
РФ публічно заявила, що внаслідок санкцій Заходу було заморожено близько $300 млрд активів її Центробанку. Єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс зауважив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України заблокували близько €23 млрд. Було заплановано заморозити активи на більшу суму.
Це менше за $100 млрд, заморожених Штатами.
Також ЄС заблокував яхти й вілли чиновників, пов'язаних із кремлем, на суму близько 10 млрд.
- Європейська комісія хоче спростити конфіскацію активів, пов’язаних із злочинною діяльністю, зокрема тих, хто ухиляється від санкцій ЄС проти кремля.
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