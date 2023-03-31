ЄС запровадив винятки у санкціях для випадків надання гуманітарної допомоги
31 березня Рада ЄС внесла зміни до кількох своїх актів: для надання гуманітарної допомоги робитимуть винятки у європейських санкційних режимах
Про це мовиться в повідомленні Ради ЄС.
Після ухвалених рішень певні суб'єкти, зокрема програми ООН та неурядові організації, які беруть участь у планах гуманітарного реагування Організації, можуть здійснювати операції з фізичними та юридичними особами, включеними до санкційного переліку.
Стверджується, що це дозволено без попереднього узгодження, якщо метою є надання гуманітарної допомоги або "підтримка інших видів діяльності, спрямованих на забезпечення основних потреб людини".
Так, рішення Ради запровадило цей виняток в 14 санкційних режимів ООН і фігурантів "чорних списків", які доповнюють відповідні санкції.
"Це рішення є потужним сигналом для гуманітарних та економічних операторів: санкції ЄС не стоять на заваді наданню гуманітарної допомоги. Воно демонструє непохитну рішучість ЄС уникати непередбачуваних негативних наслідків санкцій для гуманітарної діяльності, а також важливість повного дотримання міжнародного права в санкційній політиці ЄС", - наголосили в пресслужбі.
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