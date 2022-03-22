ЄС згоден на створення Фонду солідарності з Україною

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.



За його словами, в останньому проєкті висновків Ради ЄС зазначено, що ЄС "залишається готовим до швидкого введення подальших скоординованих санкцій" як щодо Росії, так і Білорусі.



"Він також "погоджується створити Трастовий фонд солідарності з Україною та закликає розпочати підготовку без зволікання", - йдеться у повідомленні журналіста.



Країни Великої сімки на найближчому засіданні піднімуть питання створення Фонду солідарності для України.