ЄС згоден на створення Фонду солідарності з Україною
Лідери ЄС планують обговорити створення Фонду солідарності з Україною
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
За його словами, в останньому проєкті висновків Ради ЄС зазначено, що ЄС "залишається готовим до швидкого введення подальших скоординованих санкцій" як щодо Росії, так і Білорусі.
"Він також "погоджується створити Трастовий фонд солідарності з Україною та закликає розпочати підготовку без зволікання", - йдеться у повідомленні журналіста.
- Країни Великої сімки на найближчому засіданні піднімуть питання створення Фонду солідарності для України.
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