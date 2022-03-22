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ЄС згоден на створення Фонду солідарності з Україною

22 березня, 2022 вiвторок
14:52
Світ ЄС Україна

Лідери ЄС планують обговорити створення Фонду солідарності з Україною

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його словами, в останньому проєкті висновків Ради ЄС зазначено, що ЄС "залишається готовим до швидкого введення подальших скоординованих санкцій" як щодо Росії, так і Білорусі.

"Він також "погоджується створити Трастовий фонд солідарності з Україною та закликає розпочати підготовку без зволікання", - йдеться у повідомленні журналіста.
 

 
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ЄС
війна з Росією
допомога Україні
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