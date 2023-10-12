ЄС змусив Маска видалила сотні пов’язаних із ХАМАСом акаунтів на Х

Про це йдеться у листі генеральної директорки платформи Лінди Яккаріно у відповідь на запит Євросоюзу, інформує "Радіо Свобода".

25 серпня в Євросоюзі набув чинності закон про цифрову безпеку, який зобов’язує соціальні мережі ретельно модерувати контент, що публікується. 10 жовтня комісар Євросоюзу з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон звернувся з листом до власника X Ілона Маска з вимогою дотримуватися цього закону стосовно ситуації на Близькому Сході.

У листі чиновника йшлося про те, що ЄС має підстави вважати, що соціальна мережа використовується для поширення "незаконного контенту й дезінформації". За порушення нового закону соцмережам загрожують великі штрафи.

У відповіді Яккаріно йдеться про те, що після нападу на Ізраїль у соціальній мережі було створено оперативний штаб для реагування на ситуацію. Окрім видалення акаунтів і повідомлень, десятки тисяч твітів були доповнені контекстом для боротьби з дезінформацією. "У Х немає місця терористичним організаціям або екстремістським групам, які використовують насильство", – йдеться в листі.