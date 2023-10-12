ЄС змусив Маска видалила сотні пов’язаних із ХАМАСом акаунтів на Х
Соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, видалила сотні акаунтів, пов’язаних із палестинським радикальним угрупованням ХАМАС, і десятки тисяч повідомлень, пов’язаних із нападом бойовиків цього угруповання на Ізраїль 7 жовтня
Про це йдеться у листі генеральної директорки платформи Лінди Яккаріно у відповідь на запит Євросоюзу, інформує "Радіо Свобода".
25 серпня в Євросоюзі набув чинності закон про цифрову безпеку, який зобов’язує соціальні мережі ретельно модерувати контент, що публікується. 10 жовтня комісар Євросоюзу з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон звернувся з листом до власника X Ілона Маска з вимогою дотримуватися цього закону стосовно ситуації на Близькому Сході.
У листі чиновника йшлося про те, що ЄС має підстави вважати, що соціальна мережа використовується для поширення "незаконного контенту й дезінформації". За порушення нового закону соцмережам загрожують великі штрафи.
У відповіді Яккаріно йдеться про те, що після нападу на Ізраїль у соціальній мережі було створено оперативний штаб для реагування на ситуацію. Окрім видалення акаунтів і повідомлень, десятки тисяч твітів були доповнені контекстом для боротьби з дезінформацією. "У Х немає місця терористичним організаціям або екстремістським групам, які використовують насильство", – йдеться в листі.
- Сьогодні, 12 жовтня, уряд Швейцарії підтримав визнання ХАМАС терористичною організацією та засудив атаки здійснені проти цивільних людей в Ізраїлі з сектора Гази.
- У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови з пропозицією визнати ХАМАС терористичною організацією і засудити її діяльність.
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