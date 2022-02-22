"ЄС" звернулась до керівництва парламенту про термінове створення воєнного кабінету у Верховній Раді, - Княжицький

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Фракція "Європейська Солідарність" звернулась до голови Верховної Ради з пропозицією терміново створити воєнний кабінет з фахівців у сфері оборони у всіх фракціях та об’єднати парламент на тлі загострення російсько-української війни. У фракції "Європейська солідарність" є Михайло Забродський, Роман Костенко з фракції "Голос", Кожем’якін Андрій з фракції ВО "Батьківщина". Всі ці люди пройшли фронт і їхній досвід зараз дуже потрібний для ухвалення правильних рішень. Але поки що реакції від керівництва Верховної Ради немає", - розповів Княжицький.



На думку Княжицького, в цей нелегкий для України час парламент повинен показати єдність і за допомогою професійних фахівців правильно будувати роботу Верховної Ради. Княжицький вважає, що зараз парламент не повинен забивати порядок денний пустими законопроектами, а працювати для оборони та оголосити мобілізацію.



"Зараз фактично Росія зруйнувала Мінські домовленості. Але це нічого не змінює. Конфлікт з Російською федерацією продовжується. Вони намагались переконати нас і світ, що ми воюємо з їхніми маріонетками, але зараз світ побачив, що це конфлікт з ними. Очевидно, що мир є кращим будь-якого конфлікту. Але тепер миру можна досягнути тільки тоді, коли наша армія буде сильною, а міжнародне співтовариство об’єднане на захист України", - додав Княжицький.





Нагадаємо, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.

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