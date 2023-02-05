ЄСПЛ розглядає вісім позовів України та Грузії проти РФ
Європейський суд з прав людини розглядає вісім міждержавних справ проти Російської Федерації, ще у провадженні суду перебуває понад 16,700 індивідуальних заяв проти РФ
Про це повідомила у facebook уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.
"Наразі ЄСПЛ розглядає вісім міждержавних справ проти агресора: Грузія п. Росії (II) (щодо справедливої сатисфакції), Грузія п. Росії (IV), Україна п. Росії (щодо Криму) - справа вже розглядається по суті, Україна та Нідерланди проти Росії - з 25 січня 2023 вже стадія розгляду по суті, Україна п. Росії (VIII) - позов щодо захоплення моряків, Україна п. Росії (IX) - щодо політики ліквідації опонентів на території держав- членів Ради Європи, Україна п. Росії (X) - щодо повномасштабного вторгнення та Росія v. України - позов по суті про російську версію агресії проти нашої держави", - підкреслила Сокоренко.
Вона додала, що "на початок лютого 2023 в провадженні ЄСПЛ перебуває понад 16,700 індивідуальних заяв проти РФ".
"03.02.2023 ЄСПЛ ще раз наголосив, що розгляд справ проти РФ не зупиниться та пояснив процедурні моменти", - наголосила Сокоренко.
Зокрема, як зауважила Уповноважена у справах ЄСПЛ, суд має компетенцію розглядати справи щодо дій\бездіяльності, які мали місце до 16 вересня 2022 року, тобто дати, коли Росія перестала бути стороною Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.
Окрім того, за словами Сокоренко, ЄСПЛ може продовжувати розгляд заяв, навіть якщо російська влада не співпрацює з судом.
"Саме з таких міркувань ЄСПЛ уже виніс ряд важливих рішень, серед яких - рішення про прийнятність справи "Україна та Нідерланди проти Росії" щодо захоплення у 2014 році частини Донецької та Луганської областей", - зазначила Сокоренко.
Вона також зауважила, що відмова РФ від участі у розгляді справ не означає автоматичного прийняття судом скарг заявника - вимога надання доказів для підтвердження того, що відповідний позов юридично та фактично обґрунтований, залишається.
"2023 рік буде особливо активний на розгляд справ проти агресора, тому ще багато роботи попереду", - підкреслила Сокоренко.
- У середу, 25 січня, Європейський суд постановив, що Нідерланди мають право вимагати компенсацію з РФ щодо збиття пасажирського рейсу MH17 у липні 2014 року.
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