Еспресо: Біла Церква нагородили "За службу та звитягу"
Нагрудним знаком командувача ЗСУ "За службу та звитягу" III ступеня та почесними грамотами нагороджено працівників Еспресо: Біла церква
"Команді Еспресо: Біла Церква було неймовірно приємно отримати від Командування Об'єднаних Сил ЗС України нагороду та подяки за нашу роботу на інформаційному фронті", – сказала головна редакторка "Еспресо: Біла Церква" Катерина Головіна.
Нагадаємо, телеканал "Еспресо: Біла Церква" почав мовити у 2020 році, 17 липня відбувся перший прямий ефір.
В умовах російсько-української війни канал висвітлює актуальні новини сьогодення, волонтерський рух та героїчні вчинки наших захисників.
Тільки разом ми зможемо здобути перемогу!
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