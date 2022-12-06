Еспресо: Біла Церква нагородили "За службу та звитягу"

"Команді Еспресо: Біла Церква було неймовірно приємно отримати від Командування Об'єднаних Сил ЗС України нагороду та подяки за нашу роботу на інформаційному фронті", – сказала головна редакторка "Еспресо: Біла Церква" Катерина Головіна.

Нагадаємо, телеканал "Еспресо: Біла Церква" почав мовити у 2020 році, 17 липня відбувся перший прямий ефір.

В умовах російсько-української війни канал висвітлює актуальні новини сьогодення, волонтерський рух та героїчні вчинки наших захисників.

Тільки разом ми зможемо здобути перемогу!