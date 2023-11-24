Еспресо завжди попереду: Княжицький розповів, як народжувався канал у перші дні Майдану

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Для того, щоб канал почав працювати, потрібно було купити обладнання, побудувати студії. Це велика організаційна робота, яка тривала пів року до першого ефіру. Нам потрібно було знайти супутник, отримати ліцензію. Коли в українській відмовили, отримати латвійську. Ми хотіли вийти в ефір у перший день підписання угоди про асоціацію з ЄС, для нас це була знакова подія. Але сталося так, що Янукович і Азаров відмовилися це робити й нам довелося виходити в перші дні Майдану", - зауважив Княжицький.

Народний депутат згадав, як заходив у Будинок профспілок і перемикав сигнал з реклами на сигнал телеканалу "Еспресо". І сигнал Еспресо бачили не лише люди на Майдані, а й громадяни в багатьох країнах.

"Еспресо транслювали BBC, CNN, багато інших медіа. Я пам'ятаю, як біг сходами, що палали, на останній поверх Будинку профспілок, бо там журналісти Еспресо знімали все, що відбувається на Майдані. Пам'ятаю людей, які приїхали зі всієї України", - наголосив Княжицький.

Народний депутат додав: телеканал "Еспресо" став голосом Майдану, що й визначило його майбутнє.

"Сьогодні Еспресо потрапляє до списку медіа, яким варто довіряти. Еспресо стало вікном в Україну для багатьох іноземців. Еспресо має високі рейтинги і є найпопулярнішим інформаційним каналом за вимірюванням компанії Нільсен. У всіх ключових напрямах Еспресо завжди попереду. Дуже важливо, що Еспресо не є партійним каналом і має демократичні цінності", - наголосив Княжицький.