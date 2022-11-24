Чи знали ми, що вийдемо у перші дні Майдану? Ні, звичайно. Хоча готувалися до цього виходу декілька місяців. Нашим планом було вийти в ефір перед підписанням Угоди про Асоціацію Україна — ЄС. На цих кадрах Марія Гурська у Вільнюсі. Янукович тоді, звісно нічого не підписав. Відтоді за це європейське майбутнє і боремося.

І в ефірі, і на фронті, де є багато еспресівців. Є, на жаль, і загиблі серед наших колег, яких ми завжди пам‘ятатимемо.

Ми теж завжди боролися і за власну незалежність. Ніколи Еспресо не ставало і не стане рупором якоїсь однієї політичної сили. І завжди намагатиметься нести глядачам правду.

Ми завжди боролися і за власну незалежність. Ніколи Еспресо не ставало і не стане рупором якоїсь однієї політичної сили. І завжди намагатиметься нести глядачам правду

З нами часто боролася влада. Під час Майдану Янукович відмовився видати ліцензію Еспресо, а підконтрольна йому СБУ підготувала план фізичного знищення редакції разом з 5 каналом і ТВі. Еспресо отримав ліцензію у Латвії на супутникове мовлення і лише після Майдану почав розвиватися вільно в Україні.

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З початком війни Еспресо знову вимкнули незаконно з мережі Т2. Уже теперішня влада вирішила скористатися війною, бо сподівалася на слабкість російських нацистів, швидку перемогу, після якої на хвилі успіхів ЗСУ можна буде встановити авторитарний режим.

Еспресо завжди залишатиметься зі своїми вірними глядачами, ми повернемося до тих, хто нас тимчасово не може дивитися

Вони помилилися. Перемога, на жаль для нас усіх не стала такою швидкою. А сама ця війна стала світовою війною демократії проти авторитаризму. І українській владі доведеться обирати: відновити демократію чи зникнути.

Як би не сталося — Еспресо завжди залишатиметься зі своїми вірними глядачами, ми повернемося до тих, хто нас тимчасово не може дивитися.

Разом ми обов‘язково переможемо російський нацизм і станемо частиною ЄС, де пануватимуть верховенство права і свобода слова!

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.

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