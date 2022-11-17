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OPINION

Свободу слова обмежувати не можна

Микола Княжицький
17 листопада, 2022 четвер
09:09
Погляд Микола Княжицький

У Зеленського немає іншого вибору, як почати діяти за тими ж демократичними принципами, й разом із суспільством будувати прозору і справедливу європейську країну

Учора у мене було свято. У Зеленського теж. Професійне. День працівника телебачення і радіо. Політичні посади за природою своєю тимчасові, а професія залишається.

Я в телебаченні й радіо займався менеджментом і творчістю. І, звичайно, для творчості потрібна свобода, а ще більше вона потрібна для професії.

Професія у демократичній країні це те, що дозволяє заробляти кошти, за які людина живе. Я у 1998 році пишався, що мені, як менеджеру вдалося вивести "у нуль" молодий, створений нами телеканал СТБ. Це був короткий період, коли реклама покривала наші видатки й новини можна було робити вільно. Але влада вирішила почати війну з каналом. Щоб його забрати. І далі усі у професії на загальноукраїнському рівні були на утриманні олігархів і великих бізнесменів. Добре, що не одного, а різних).

Для творчості потрібна свобода, а ще більше вона потрібна для професії

Лише у часи двох президентів на професію, не було заборони. У часи Ющенка й у часи Порошенка. Можна їх любити, чи ні, засуджувати чи підтримувати, але факт є фактом.

У часи Порошенка канал, на якому Зеленський його висміював, працював і не мав жодних обмежень.

Були, щоправда, спроби якось вплинути на канал через Нацбанк і я сам тоді вимагав від Голови Нацбанку цього не робити. Був переконаний, що свободу слова обмежувати не можна.

У часи Зеленського "порошенківські" канали просто вимкнули з ефіру. І не лише їх. і тих, хто підтримував опозицію, і тих, хто просто хотів незалежності та чесності у професії.

У час воєнний, коли не до виборів, коли нас підтримують демократичні країни — немає у Зеленського іншого вибору, як почати діяти за тими ж демократичними принципами, й разом із суспільством будувати прозору і справедливу європейську країну

У мирний час можна було б бути спокійним. Українці люблять свободу і після Зеленського з‘явився б якийсь демократичний лідер, для якого "демократія" не ширма.

Але у час воєнний, коли не до виборів, коли нас підтримують демократичні країни — немає у Зеленського іншого вибору, як почати діяти за тими ж демократичними принципами, й разом із суспільством будувати прозору і справедливу європейську країну.

Тому зі святом нас усіх!!! Маємо перемогти російських нацистів. Для цього маємо стати зразком демократії!!!

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.

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Микола Княжицький
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Володимир Зеленський
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