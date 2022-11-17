Учора у мене було свято. У Зеленського теж. Професійне. День працівника телебачення і радіо. Політичні посади за природою своєю тимчасові, а професія залишається.

Я в телебаченні й радіо займався менеджментом і творчістю. І, звичайно, для творчості потрібна свобода, а ще більше вона потрібна для професії.

Професія у демократичній країні це те, що дозволяє заробляти кошти, за які людина живе. Я у 1998 році пишався, що мені, як менеджеру вдалося вивести "у нуль" молодий, створений нами телеканал СТБ. Це був короткий період, коли реклама покривала наші видатки й новини можна було робити вільно. Але влада вирішила почати війну з каналом. Щоб його забрати. І далі усі у професії на загальноукраїнському рівні були на утриманні олігархів і великих бізнесменів. Добре, що не одного, а різних).

Для творчості потрібна свобода, а ще більше вона потрібна для професії

Лише у часи двох президентів на професію, не було заборони. У часи Ющенка й у часи Порошенка. Можна їх любити, чи ні, засуджувати чи підтримувати, але факт є фактом.

У часи Порошенка канал, на якому Зеленський його висміював, працював і не мав жодних обмежень.

Були, щоправда, спроби якось вплинути на канал через Нацбанк і я сам тоді вимагав від Голови Нацбанку цього не робити. Був переконаний, що свободу слова обмежувати не можна.

У часи Зеленського "порошенківські" канали просто вимкнули з ефіру. І не лише їх. і тих, хто підтримував опозицію, і тих, хто просто хотів незалежності та чесності у професії.

У час воєнний, коли не до виборів, коли нас підтримують демократичні країни — немає у Зеленського іншого вибору, як почати діяти за тими ж демократичними принципами, й разом із суспільством будувати прозору і справедливу європейську країну

У мирний час можна було б бути спокійним. Українці люблять свободу і після Зеленського з‘явився б якийсь демократичний лідер, для якого "демократія" не ширма.

Але у час воєнний, коли не до виборів, коли нас підтримують демократичні країни — немає у Зеленського іншого вибору, як почати діяти за тими ж демократичними принципами, й разом із суспільством будувати прозору і справедливу європейську країну.

Тому зі святом нас усіх!!! Маємо перемогти російських нацистів. Для цього маємо стати зразком демократії!!!

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.