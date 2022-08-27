Espreso.tv покаже центральний матч Першої ліги між ФК "Карпати" і ФСК "Маріуполь"

Трансляція розпочинається передматчевою студією, тому початок трансляції на YouTube о 15:30.

Також після матчу дивіться аналітику від експертів які обговорять гру та результати команд.

ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР ФК КАРПАТИ

Нагадаємо, що 26 серпня, беручи до уваги підвищений глядацький інтерес до матчу, маючи за мету створення своєрідного віртуального телекомунікаційного мосту "Львів — Маріуполь", в рамках єдиного YouTube пулу клубів Першої ліги; за всебічного сприяння клубу-господаря матчу — ФК "Карпати", Адміністрація ПФЛ спільно з власним маркетинговим партнером ухвалила рішення про показ прямої трансляції матчу "Карпати" - ФСК "Маріуполь" на YouTube представництві національного телевізійного каналу "Еспресо".



