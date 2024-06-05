Війна в об'єктиві: у фіналі журналістського конкурсу від ТРО представниця Еспресо

Тетяна Яворська увійшла у фінал в номінації "Інтерв'ю" з матеріалом "Найгірше було сказати хлопцям, що в нас вже нема нічого, – експолонена Кремля, медикиня Мамонова".

Це інтерв'ю виходило в межах спецпроєкту "Україна: ціна свободи", який Еспресо запустив до Дня Незалежності України.

Тетяна Яворська працює журналісткою більш ніж 10 років, з них три – на сайті Еспресо. Під час повномасштабної війни однією з основних тем, якою займалася, були розмови з військовими, полоненими, родинами загиблих воїнів та іншими українцями, яких безпосередньо торкнулось повномасштабне вторгнення.

"Взимку та навесні 2022 року саме робота допомагала не зневіритись, а навпаки працювати більше і наполегливіше. В перші дні великої війни доводилось працювати цілодобово з невеликими перервами на сон", - коментує журналістка.

Тепер сили журналістці надають герої її матеріалів, які залишались незламними й в кількарічному полоні, і попри важкі поранення та втрати найрідніших.

Конкурс під назвою “Війна в об’єктиві” Служба зв’язків з громадськістю Командування Сил ТРО (“ТРО Медіа”) оголосила у квітні цього року.

Організатори конкурсу мають на меті відзначити авторів кращих зразків публікацій, інтерв’ю, відео-, фото- та радіорепортажів (подкастів) про боротьбу українського народу проти країни-агресора, національний спротив, героїчність та звитягу українських воїнів в умовах повномасштабного вторгнення Росії на території України.

Матеріали оцінюються у семи номінаціях: "Відеорепортаж", "Текстовий репортаж", "Радіорепортаж/подкаст", "Фоторепортаж", "Інтерв’ю", "Кращий оператор" та "Улюбленець (долі) глядацьких симпатій".

До складу незалежного від організаторів журі увійшли колишні журналісти, які нині служать у Збройних Силах України.

У конкурсі беруть участь матеріали, які публікувались або вийшли в ефір з 1 квітня 2023 року по 22 квітня 2024 року.

Церемонія нагородження переможців, яких оберуть серед фіналістів, відбудеться 7 червня 2024 року.