Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Еспресо.TV Війна в об'єктиві: у фіналі журналістського конкурсу від ТРО представниця Еспресо

Війна в об'єктиві: у фіналі журналістського конкурсу від ТРО представниця Еспресо

5 червня, 2024 середа
18:14
Еспресо.TV Тетяна Яворська

Журналістка Еспресо Тетяна Яворська стала фіналісткою конкурсу "Війна в об'єктиві" від Командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Нагородження переможців відбудеться 7 червня в Києві

Зміст

Тетяна Яворська увійшла у фінал в номінації "Інтерв'ю" з матеріалом "Найгірше було сказати хлопцям, що в нас вже нема нічого, – експолонена Кремля, медикиня Мамонова".

Це інтерв'ю виходило в межах спецпроєкту "Україна: ціна свободи", який Еспресо запустив до Дня Незалежності України.

Тетяна Яворська працює журналісткою більш ніж 10 років, з них три – на сайті Еспресо. Під час повномасштабної війни однією з основних тем, якою займалася, були розмови з військовими, полоненими, родинами загиблих воїнів та іншими українцями, яких безпосередньо торкнулось повномасштабне вторгнення.

"Взимку та навесні 2022 року саме робота допомагала не зневіритись, а навпаки працювати більше і наполегливіше. В перші дні великої війни доводилось працювати цілодобово з невеликими перервами на сон", - коментує журналістка.

Тепер сили журналістці надають герої її матеріалів, які залишались незламними й в кількарічному полоні, і попри важкі поранення та втрати найрідніших.

Конкурс під назвою “Війна в об’єктиві” Служба зв’язків з громадськістю Командування Сил ТРО (“ТРО Медіа”) оголосила у квітні цього року.

Організатори конкурсу мають на меті відзначити авторів кращих зразків публікацій, інтерв’ю, відео-, фото- та радіорепортажів (подкастів) про боротьбу українського народу проти країни-агресора, національний спротив, героїчність та звитягу українських воїнів в умовах повномасштабного вторгнення Росії на території України. 

Матеріали оцінюються у семи номінаціях: "Відеорепортаж", "Текстовий репортаж", "Радіорепортаж/подкаст", "Фоторепортаж", "Інтерв’ю", "Кращий оператор" та "Улюбленець (долі) глядацьких симпатій".

До складу незалежного від організаторів журі увійшли колишні журналісти, які нині служать у Збройних Силах України. 

У конкурсі беруть участь матеріали, які публікувались або вийшли в ефір з 1 квітня 2023 року по 22 квітня 2024 року.

Церемонія нагородження переможців, яких оберуть серед фіналістів, відбудеться 7 червня 2024 року.



 
Теги:
Суспільство
ЗСУ
Війна з Росією
еспресо
Читайте також:
Сергій Лавров
4 червня, 2024 вiвторок
"На Слов'янському напрямку частина населених пунктів скоро відійде до РФ": російські фейки та маніпуляції за 4 червня
4 червня, 2024 вiвторок
Наталка Діденко розповіла, де в Україні 5 червня пройдуть дощі з грозами
мобілізація
3 червня, 2024 понедiлок
Держава має відповісти, де чоловік потрібніший - на оборонному підприємстві, з автоматом на фронті чи у Glovo, Favbet і цирку, - нардеп Гончаренко
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.11
    Купівля 40.11
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 43.57
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
5 червня
18:42
Boeing Starliner
Boeing Starliner запустив першу пілотовану місію з екіпажем NASA
18:16
Ексклюзив
російські військові
Влітку росіяни можуть спробувати атакувати на Сході, скориставшись фактором оперативної раптовості, - Defence Express
18:16
OPINION
Галина Пагутяк
50 євро
18:15
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик дізнався результат допінг-тесту після бою з Фʼюрі
18:09
Ексклюзив
окупанти
Росія без проблем може організувати новий наступ на будь-якій ділянці фронту, - офіцер ЗСУ Лапін
18:06
Гурт Latexfauna провів благодійний тур у Канаді та США і зібрав 2 млн грн на катери для ГУР
18:06
Ігор Суркіс
Суркіс підтвердив інтерес "Динамо" до лідера СК "Дніпро-1"
17:41
В Італії оштрафували компанію Meta на €3,5 млн через практику керування акаунтами в соцмережах
17:36
Володимир Зеленський
Зеленський прибув з візитом до Катару: теми перемовин
17:30
На аукціоні продали керамічного козла, якого під час навчання в Кембриджі зробив король Чарльз
17:16
Ексклюзив
вивіска Офіс президента України
В ОП до кінця не розібралися з радниками і їхніми повноваженнями, - Рух ЧЕСНО
17:15
Дональд Туск
У Польщі розслідуватимуть впливи РФ і Білорусі на політичне життя країни за останні 20 років, - Туск
17:07
Дніпрогес
У Запоріжжі через 4 дні після обстрілу РФ змогли відновити рух транспорту греблею Дніпрогесу
17:03
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ відбили 12 штурмів на Покровському напрямку, ще 5 тривають. Росіяни атакують біля сіл Євгенівка та Сокіл
16:50
Україна отримає 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору від ЄБРР, - Шмигаль
16:49
Росіяни перекидають системи ППО із Маріуполя у Крим, - "Атеш"
16:48
Володимир Зеленський, Харків
"Зеленський є небезпекою для світу, він хоче повноцінну війну між РФ і НАТО": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 5 червня
16:47
Ігор Горган
Спецслужба Молдови заявила, що ексочільник генштабу країни Горган співпрацював з Росією
16:28
На фото: Дитяче Євробачення
Стартував прийом заявок на нацвідбір Дитячого Євробачення - 2024
16:18
хакер
Хакери РФ атакували сайт іспанської компанії, яка ремонтує Leopard для України, - Reuters
16:12
Олександр Сирський
На Куп'янському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ із двох напрямків, - Сирський
16:07
iPhone
Apple i OpenAI уклали угоду щодо інтеграції ChatGPT в айфони, - Bloomberg
15:58
СНІД
У двох містах України з’явиться інноваційний препарат доконтактної профілактики ВІЛ
15:55
Ексклюзив
Панцир-С
Два "панцирі", пункти управління, артустановки: Плетенчук про свіжі втрати ворога на південному напрямку
15:38
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:31
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу міг вплинути на рішення організаторів Євробачення дозволити участь Ізраїлю, - ЗМІ
15:14
Світло
"Потрібно підготуватися до життя в холоді й темряві": атаки РФ вивели з ладу понад половину потужностей української енергетики, - FT
15:09
Наталія Гуменюк
Наталя Гуменюк отримала нову посаду в ОК "Південь"
14:55
НАБУ, САП
Оголошено підозру столичному адвокату, викритому на пропозиції хабаря прокурору САП і детективу НАБУ
14:39
Український військовий
Прикордонники взяли у полон окупанта, який 21 день чекав на евакуацію
14:36
Росіяни поширюють на ТОТ України "посібники військкома", щоб населення ТОТ не змогло уникнути служби в армії РФ, - Спротив
14:35
Київські митники завадили незаконному вивезенню 75 стародавніх пам’яток
14:23
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Байден, НАТО і Зеленський. Що робити, якщо Україна залишиться поза межами Альянсу
14:20
Оновлено
Верховна Рада
Парламент зняв з розгляду законопроєкти про Військову поліцію
13:54
Гауляйтер Євген Балицький
Київська компанія, авто, літаки і підприємства у Мелітополі: Україна націоналізувала майно гауляйтера Запорізької області Балоцького вартістю понад $120 млн
13:47
Посадовцю КМДА повідомили про підозру у вимаганні хабарів від київських перевізників
13:32
У Харкові остаточно розібрали постамент пам’ятника Пушкіну
13:27
Новини компаній
"Мамазліт під Вітряками": у Києві відбувся один з найбільших сімейних фестивалів
13:21
Міністерство фінансів України
Мінфін запустив сайт матриці реформ: що вона передбачає
13:05
На Одещині масове отруєння після відвідин кафе: 8 дітей звернулися до лікарні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV