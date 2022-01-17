Естонія готова розмістити тисячі солдатів швидкого реагування НАТО
У міністерстві оборони Естонії заявили про готовність розмістити до 5 тисяч солдатів швидкого реагування НАТО
Про це повідомляє ERR.
У міністерстві оборони Естонії заявили, що в країні все готове для розміщення до 5 тис. солдат швидкого реагування. За необхідності міністерство готове побудувати нові казарми для постійного розміщення військових НАТО в умовах зміцнення східного флангу Альянсу.
"Ми чітко бачимо, що у плані політики стримування Балтійський регіон слід зміцнити. Є чіткі плани, як це зробити у разі потреби... В Естонії все готове на випадок прибуття сил швидкого реагування НАТО чисельністю до 5 тисяч людей", - заявив канцлер Міноборони Естонії Кусті Сальм.
За його словами, у місті Тапа є територія для прийняття військових, де можна зберігати обладнання, зброю та роздавати її підрозділам.
Канцлер додав, що навіть якщо для солдатів не вистачить місць у казармах, їх можна буде розмістити в спеціальних контейнерах або наметах, а якщо солдати тривалий час залишатимуться в країні, то для них будуть збудовані казарми.
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