Естонія готова укласти з Україною угоду, яка дозволить мобілізувати чоловіків, що перебувають за кордоном
Естонія готова укласти відповідний договір з Україною, якщо треба буде призвати українських громадян, які перебувають за кордоном, у лави Збройних Сил
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Лаурі Ляенеметс.
За його словами, в Естонії проживає близько 7500 українців призовного віку, але важливо розуміти, що багато хто з них звільнений від мобілізації.
"За українським законодавством від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки не менше трьох дітей, батьки дітей-інвалідів та люди, які доглядають близьку людину. Тобто критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато", - сказав міністр.
Він також додав, що відповідно до міжнародного права Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього потрібна угода між державами. Натомість Ляенеметс заявив, що Естонія готова укласти такий договір з Україною.
"Естонія не залишиться осторонь. Ми з задоволенням готові укласти такий договір і допомогти Україні. Ми маємо уявлення про те, де в Естонії живуть ці люди. Ми готові посприяти в доставленні цих людей з Естонії в Україну, якщо вони цього потребують", - додав він.
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19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
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Міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи заяву голови держави, сказав, що Україна хотіла б призвати чоловіків, які живуть у Німеччині та інших країнах Європи як біженці. В Міноборони наголосили, що очільник відомства говорив не про механізм призову українців в інших країнах, а про необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм долучитися до війська.
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