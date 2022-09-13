Естонія передасть Україні сучасний мобільний госпіталь
Естонія поставить армії України сучасний мобільний госпіталь, який допоможе військовим на фронті
Про це написав у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков .
13 вересня в Києві міністр оборони України після зустрічі з міністром оборони Естонії Ханно Певкур заявив про передачу сучасного мобільного шпиталю.
"Радий принять в Киев великого друга України, міністр оборони Естонії Ханно Певкура. Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони роблять зараз, постачаючи українській армії найсучасніший мобільний шпіталь, який врятує життя наших військових та цивільних осіб. Дякую друзі!" , - написав Резніков.
- 9 вересня Польща запропонувала європейським країнам купувати у неї САУ Krab для України. Відомо, що 155-міліметрова САУ Krab важить близько 48 тонн і може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину. Гусеничне шасі виготовляється за корейською ліцензією, а гармата є модифікацією британського озброєння.
- Безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS, виготовлені естонським оборонним підприємством Milrem Robotics, прибули в Україну.
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