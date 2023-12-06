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Естонія прискорює будівництво загороджень на кордоні з РФ через загрозу напливу мігрантів

6 грудня, 2023 середа
10:24
Світ Естонія

Естонія планує закінчити будівництво загороджень на кордоні з Росією до кінця 2025 року. Роботи прискорюють через загрозу напливу нелегальних мігрантів

Про це повідомляє РАР з посиланням на заяву керівника відділу міграційної політики Департаменту поліції та прикордонної поліції Естонії Янек Магі.

Водночас зазначається, що за умови достатнього фінансування всі укріплення на кордоні з Росією можуть бути завершені до 2027 року.

Як каже Магі, паралельно з будівництвом 15 станцій моніторингу над річкою Нарва встановлюють системи спостереження. Для обладнання прикордонних укріплень потрібно ще 55 млн євро.

"Кордон на 100% перебуватиме під технічним наглядом. Ми зможемо бачити об'єкти, які низько летять, зокрема безпілотники", - наголосив керівник відділу міграційної політики Естонії.

Він додав, що будівництво паркану і модернізації інфраструктури прискорили через загрозу, яка також надходить від режиму білоруського президента Олександра Лукашенка, котрий уже використовував мігрантів для тиску на своїх сусідів.

  • В Естонії ідею оновлення укріплення на кордоні з Росією озвучили 2018 року, а роботи розпочали 2021 року - після того, як на кордоні Білорусі та ЄС вибухнула міграційна криза. Відтоді триває будівництво паркану, який має покрити весь сухопутний кордон із Росією протяжністю 333 кілометри.
  • У листопаді 2023 року на прикордонному пункті між Естонією та РФ в естонській Нарві на мосту встановили додаткові загородження для можливого закриття кордону.

Росія
Естонія
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