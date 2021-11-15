Естонія встановить 130 км колючого дроту вздовж кордону, щоб захиститися від можливого напливу мігрантів
Міністр оборони Естонії Калле Лаанет розпорядився, щоб уздовж естонського кордону встановили 130 км колючого дроту для захисту від можливого напливу мігрантів
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Естонії.
"Білорусь продовжує свідомо посилювати гібридну атаку на польсько-литовський кордон, тому ми вживаємо необхідних заходів для захисту державного кордону Естонії. Окрім встановлення колючого дроту, ми готові негайно сприяти тому, щоб кордон охороняли Департамент поліції та прикордонної охорони, а також члени округу Ліги оборони", - сказав Лаанет.
Міністр додав, що з початку атаки Естонія стежила за ситуацією та допомагала у її вирішенні: країна відправила Литві загороджувальний дріт, екіпажі безпілотних літаків та підрозділ військової поліції.
Зазначається, що наразі естонська влада контактує із союзниками, щоб скоординувати дії на випадок ескалації ситуації на європейських кордонах.
- Нагадаємо, міністри внутрішніх справ Австрії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі підписали листа Єврокомісії, щоб привернути увагу до ситуації на кордоні з Білоруссю.
- Станом на 15 листопада на білорусько-польському кордоні знаходиться близько 3,5 тис. мігрантів. Міноборони Польщі повідомляє, що зі сторони Білорусі лунають постріли.
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