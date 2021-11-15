Естонія встановить 130 км колючого дроту вздовж кордону, щоб захиститися від можливого напливу мігрантів

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Естонії.

"Білорусь продовжує свідомо посилювати гібридну атаку на польсько-литовський кордон, тому ми вживаємо необхідних заходів для захисту державного кордону Естонії. Окрім встановлення колючого дроту, ми готові негайно сприяти тому, щоб кордон охороняли Департамент поліції та прикордонної охорони, а також члени округу Ліги оборони", - сказав Лаанет.

Міністр додав, що з початку атаки Естонія стежила за ситуацією та допомагала у її вирішенні: країна відправила Литві загороджувальний дріт, екіпажі безпілотних літаків та підрозділ військової поліції.

Зазначається, що наразі естонська влада контактує із союзниками, щоб скоординувати дії на випадок ескалації ситуації на європейських кордонах.