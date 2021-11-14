"Ми не дозволимо диктатору шантажувати нас". Голови МВС країн Балтії скаржаться на Лукашенка у Єврокомісію
Міністри внутрішніх справ Австрії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі підписали листа з метою привернути увагу неурядових організацій до ситуації на кордоні з Білоруссю
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Копію листа адресовано комісару Європейської комісії (ЄК) з внутрішніх справ Йлві Йоганссон, стверджується в заяві Міністерства внутрішніх справ Литви.
Читайте також: Роман Безсмертний: Путін хоче розпочати війну між Білоруссю і Польщею. Ексклюзивне інтерв'ю Сергію Руденку
У листі міністри наголосили, що криза нелегальної міграції, яка переходить у гуманітарну кризу, створюється режимом Білорусі, який продовжує свідомо створювати умови для нелегальної міграції: спрощення візового режиму з третіми країнами та нові регулярні рейси не лише до Мінська, а й до інших білоруських аеропортів, маніпулювання подіями в Афганістані та навколо нього, через що відкривається новий міграційний маршрут.
Читайте також: Марина Данилюк-Ярмолаєва. Міграційний терор. Як Лука і Путін хочуть влаштувати в Україні курдські гетто і посварити нас із Польщею
При цьому Олександр Лукашенко називається у цьому документі "диктатором".
"Ми бачимо, що відбувається на кордоні з Білоруссю. Мігранти стали заручниками і використовуються в політичних цілях для тиску на весь Європейський Союз. Ми не можемо дозволити диктатору шантажувати нас. Але водночас необхідно запобігти трагедії: люди, що залишили країни походження, тепер можуть загинути на кордоні з Білоруссю із наближенням холодів. Це неприпустимо", - підтвердила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, на яку посилається Delfi.lt.
Читайте також: Скільки коштує трансфер до Європи, хто тікає, як допомагає Білорусь. New York Times розповіла про мігрантів з Азії на кордоні з Польщею
У листі міністри висловили стурбованість тим, що погіршення погодних умов створює додаткові ризики для мігрантів, які зібралися на кордоні та намагаються незаконно перетнути зовнішній кордон ЄС.
Наголошується, що Литва, Латвія та Польща за потреби надають термінову гуманітарну та медичну допомогу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.1
Купівля 26.1Продаж 26.36
-
EUR
Купівля 29.78Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе