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Естонія готується до можливого закриття кордону з РФ

25 листопада, 2023 субота
00:56
Світ Естонія Росія мігранти світ

На прикордонному пункті між Естонією та Росією в естонській Нарві тривають приготування до можливого закриття кордону – на мосту встановили додаткові загородження

Про це пише ERR.

Перші бетонні піраміди на мосту в Нарві з'явилися ще ввечері 16 листопада – після того, як на східний кордон Естонії прибули 19 громадян Сомалі та Сирії, які намагалися без законних підстав проникнути в країну.

Напередодні поліція та прикордонна охорона Іда-Вірумаа, до складу якої входить Нарва, сказала, що готується до можливого закриття прикордонного пункту.

"Ми уважно стежимо за тим, що відбувається на кордоні, тому що Росія здійснює міграційний тиск щодо Естонії та Фінляндії, відправляючи до нашого кордону людей, які не мають права на в'їзд до Євросоюзу. З минулого тижня кілька великих груп намагалися потрапити до Естонії", – додали там.

Загородження також готуються у зв’язку з тим, що з 1 лютого закриється на реконструкцію російський пункт пропуску "Івангород" на кордоні з Естонією.

В уряді Естонії напередодні заявили, що готові закрити кордон із Росією, як це зробила Фінляндія, але поки що для цього немає вагомого приводу.

  • 18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.
  • 22 листопада Фінляндія вирішила закрити вісім з дев'яти прикордонних пунктів з Росією через наплив нелегальних мігрантів.
  • Також влада Норвегії готова до закриття пропускних пунктів на кордоні з Росією, але поки не бачить для цього причин.

Росія
Естонія
мігранти
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