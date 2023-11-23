У Норвегії не виключають можливість закриття кордону з РФ
Влада Норвегії готова до закриття пропускних пунктів на кордоні з Росією
Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере, повідомляє телеканал TV2.
Він прокоментував можливість наслідування дій Фінляндії, яка 24 листопада закриває всі пропускні пункти на кордоні з Росією, окрім одного.
"Якщо буде треба", – відповів він на запитання журналістів.
Стере зазначив, що влада відстежує ситуацію у Фінляндії та Естонії, але передумов для такого кроку немає. На кордоні з РФ відсутні проблеми з напливом біженців.
- 18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.
- Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.
- Згодом Фінляндія вирішила закрити вісім з дев'яти прикордонних пунктів з Росією через наплив нелегальних мігрантів.
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