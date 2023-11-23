У Норвегії не виключають можливість закриття кордону з РФ

Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере, повідомляє телеканал TV2.

Він прокоментував можливість наслідування дій Фінляндії, яка 24 листопада закриває всі пропускні пункти на кордоні з Росією, окрім одного.

"Якщо буде треба", – відповів він на запитання журналістів.

Стере зазначив, що влада відстежує ситуацію у Фінляндії та Естонії, але передумов для такого кроку немає. На кордоні з РФ відсутні проблеми з напливом біженців.