Естонія призупинила видачу туристичних віз громадянам Росії

Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс.



Вона розповіла, що Естонія зупиняє видачу віз громадянам Росії, за винятком віз для відвідування родичів.



"Сьогодні в наших планах тимчасове призупинення видачі віз категорій C і D громадянам Російської Федерації. Це стосується, перш за все, нових віз на період, доки не буде припинено військову діяльність Росії в Україні. До того ж, зараз з технічного погляду неможливо отримувати держмито. Ми фізично не можемо обробляти нові запити. Йдеться про прийом заяв на отримання віз у всіх розташованих на території Росії представництвах, консульствах і пунктах обслуговування", – розповіла Лійметс.



Однак надалі приймати заяви на отримання візи будуть від росіян у яких на території Естонії проживають родичі та від тих, що мають гуманітарні причини.

Раніше повідомляли, що Велика Британія запровадила візові пільги для українців.