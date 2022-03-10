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Естонія призупинила видачу туристичних віз громадянам Росії

10 березня, 2022 четвер
15:29
Світ Естонія

Естонська влада оголосила про тимчасове припинення видачі туристичних віз громадянам Російської Федерації. Однак візи надалі прийматимуть від тих росіян, у яких на території Естонії проживають родичі.

Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс. 

Вона розповіла, що Естонія зупиняє видачу віз громадянам Росії, за винятком віз для відвідування родичів.

"Сьогодні в наших планах тимчасове призупинення видачі віз категорій C і D громадянам Російської Федерації. Це стосується, перш за все, нових віз на період, доки не буде припинено військову діяльність Росії в Україні. До того ж, зараз з технічного погляду неможливо отримувати держмито. Ми фізично не можемо обробляти нові запити. Йдеться про прийом заяв на отримання віз у всіх розташованих на території Росії представництвах, консульствах і пунктах обслуговування", – розповіла Лійметс.

Однак надалі приймати заяви на отримання візи будуть від росіян у яких на території Естонії проживають родичі та від тих, що мають гуманітарні причини.

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