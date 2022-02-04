Естонія склала карту готовності на випадок нового вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє ERR.



"Скупчення російських сил на кордонах України та агресивна поведінка щодо безпеки всієї Європи змушує нас ґрунтовно готуватися до кризи, що супроводжує посилення військової активності", - заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.



За її словами, Естонія повинна бути готова до потоку військових біженців, посилення енергетичної кризи, кібератак, а також до більш масштабних економічних та соціальних наслідків.



"Уряд має план, як підвищити готовність країни та впоратися з подібними ситуаціями. Члени уряду представили свою діяльність у цій сфері, і ми визначили проблемні місця, які вимагають подальших роздумів та дій”, - сказала Каллас.



Міністерка підкреслила, що МЗС Естонії в першу чергу зосередиться на стримуванні РФ від ескалації.



"Але ми також готові допомогти Україні та своїм громадянам у разі різного розвитку подій", - зазначила Каллас.



Голова уряду Естонії заявила, що агресія Росії проти України впливає на її країну, і повідомила, що Велика Британія збільшить військову присутність у країні для підвищення її обороноздатності. Також уряд Естонії додатково виділить €380 млн на розвиток державної оборони.