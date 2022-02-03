"Що відбувається в Україні, впливає і на Естонію": Каллас заявила про виділення 380 млн євро на підготовку до захисту від РФ

Про це пише ERR.



"Ми давно говоримо про зміцнення потенціалу стримування і оборони східного крила НАТО. Великобританія заявила, що подвоїть тут свої сили", - розповіла Кая Каллас.



За словами естонської прем'єрки, збільшення кількості британських військових підвищить обороноздатність Естонії.



"Ми вирішили швидше реалізувати заходи, передбачені в програмі розвитку державної оборони, і направили туди 380 мільйонів євро, щоб бути готовими. Це не тільки оборона, але і, наприклад, необхідні для евакуації населення дії, які ми повинні підготувати", - повідомила вона.



Також Кая Каллас зазначила, що зараз пряма військова агресія для Естонії відсутня, однак влада має враховувати, що ескалація російської агресії проти України вплине на всю Європу.



"Те, що відбувається в Україні, безпосередньо впливає і на Естонію. Україна знаходиться в центрі Європи, це стосується європейської безпеки, європейської економіки і того, що з України можуть приїхати військові біженці. Це стосується і менш масштабних атак, наприклад, в кіберпросторі", - наголосила прем'єр-міністерка.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон заявив, що Велика Британія вдвічі збільшить кількість своїх військових у Естонії.

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