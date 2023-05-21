Про це заявили міністри оборони двох країн Ханно Певкур та Інара Мурніеце, повідомила пресслужба естонського відомства.

"Якщо переговори будуть успішними, ми сподіваємося досягти згоди й оголосити офіційного переможця тендеру цього літа", - зазначив Певкур.

"Спільно обрана система протиповітряної оборони середньої дальності підвищує безпеку повітряного простору Латвії та Естонії та забезпечує найкращий можливий захист для людей та цивільної та військової інфраструктури", - сказала Мурніеце.

У червні 2022 року на саміті НАТО в Мадриді Естонія та Латвія підписали меморандум про спільні закупівлі про наміри щодо придбання засобів ППО середньої дальності.

"Ми поставили собі за мету забезпечити Естонію системою протиповітряної оборони середньої дальності до 2025 року, а для цього перші системи мають надійти сюди у 2024 році", - сказав Певкур.

Точна вартість закупівлі разом із термінами доставки будуть оголошені після переговорів. Ціна засобів включає систему ППО середньої дальності, а також інфраструктуру, персонал, навчання, обладнання та інші пов’язані з цим витрати.