Естонія виділила на демонтаж радянських військових пам'ятників близько €1 млн
Уряд Естонії виділив 916 405 євро на демонтаж радянських військових пам'ятників і ще 60 тис. євро на витрати на діяльність робочої групи з перенесення цих пам'ятників
Про це інформує ERR.
60 тис. євро, які виділили два тижні тому, спрямували на покриття витрат робочої групи. Ці витрати містять у собі створення нейтрального надгробного знака й нагородження членів робочої підгрупи. Також до витрат входять технічне обслуговування робочої групи і підгруп та реновація після демонтажу пам'ятників у Нарві.
"Уряд виділив установам, підпорядкованим Міністерству оборони, 916 405 євро на діяльність, пов'язану з перенесенням з публічного простору радянських військових пам'ятників, що загрожують безпеці", - повідомила речниця уряду Євгенія Вяря.
Експерти, які брали участь у роботі групи, дали кожному з пам'ятників оцінку. Вона враховувала історичну, культурну та художню цінності пам'ятника. Результати проведення оцінки можна переглянути на сайті Державної канцелярії.
- У серпні 2022 року влада Естонії прибрала з прикордонного міста Нарва радянський пам'ятник — танк Т-34, встановлений до 25-річчя від дня перемоги у Великій Вітчизняній війні. Проти перенесення Т-34 виступали деякі жителі та мер Нарви.
- 24 листопада 2022 року робоча група щодо радянських пам'ятників при державній канцелярії Естонії рекомендувала знести або замінити 244 із 322 монументів на території країни.
- 3 січня державна канцелярія Естонії звернулась до влади міста Нарва з проханням формально узгодити знесення ще двох пам'яток із радянською символікою.
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