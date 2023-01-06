Естонія виділила на демонтаж радянських військових пам'ятників близько €1 млн

Про це інформує ERR.

60 тис. євро, які виділили два тижні тому, спрямували на покриття витрат робочої групи. Ці витрати містять у собі створення нейтрального надгробного знака й нагородження членів робочої підгрупи. Також до витрат входять технічне обслуговування робочої групи і підгруп та реновація після демонтажу пам'ятників у Нарві.

"Уряд виділив установам, підпорядкованим Міністерству оборони, 916 405 євро на діяльність, пов'язану з перенесенням з публічного простору радянських військових пам'ятників, що загрожують безпеці", - повідомила речниця уряду Євгенія Вяря.

Експерти, які брали участь у роботі групи, дали кожному з пам'ятників оцінку. Вона враховувала історичну, культурну та художню цінності пам'ятника. Результати проведення оцінки можна переглянути на сайті Державної канцелярії.

У серпні 2022 року влада Естонії прибрала з прикордонного міста Нарва радянський пам'ятник — танк Т-34, встановлений до 25-річчя від дня перемоги у Великій Вітчизняній війні. Проти перенесення Т-34 виступали деякі жителі та мер Нарви.

24 листопада 2022 року робоча група щодо радянських пам'ятників при державній канцелярії Естонії рекомендувала знести або замінити 244 із 322 монументів на території країни.

3 січня державна канцелярія Естонії звернулась до влади міста Нарва з проханням формально узгодити знесення ще двох пам'яток із радянською символікою.