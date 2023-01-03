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"Знести за першої ж нагоди": в Естонії хочуть прибрати ще два пам'ятники із радянською символікою

3 січня, 2023 вiвторок
18:30
Світ

Державна канцелярія Естонії звернулась до влади міста Нарва з проханням формально узгодити знесення ще двох пам'яток із радянською символікою

Про це інформує естонська громадська телерадіомовна компанія "ERR".

"Естонська держава в особі Держканцелярії просить у влади Нарви формальної згоди на видалення з міського простору ще двох пам'ятників із радянською символікою: їх мають намір знести за першої ж нагоди", - пише відомство.

У зверненні Державної канцелярії, надісланому до Нарвської міської управи, Естонський військовий музей разом із Центром оборонних інвестицій допоможе прибрати об'єкти з символікою окупаційної влади.

"Для цього потрібна ваша згода на видалення відповідної пам'ятки", - наголошується у посланні.

Від Нарви чекають згоди на демонтаж меморіальної дошки з іменами загиблих у 1941-1945 роках жителів Принарів'я, яка розташована в парку Вийду, а також могильного пам'ятника у Темному саду, який позначає, як вважається, місце поховання комуністів та червоноармійців, що загинули в боях за Нарву у листопаді 1918 року.

Голова тимчасової комісії з історичної спадщини Олексій Євграфов заявив, що комісія збереться наприкінці наступного тижня, щоб обговорити звернення Державна канцелярія Естонії щодо цих двох пам'ятників.

  • Нагадаємо, у серпні 2022 року влада Естонії прибрала з прикордонного міста Нарва радянський пам'ятник — танк Т-34, встановлений до 25-річчя від дня перемоги у Великій Вітчизняній війні. Проти перенесення Т-34 виступали деякі жителі та мер Нарви.
  • 24 листопада 2022 року робоча група щодо радянських пам'ятників при державній канцелярії Естонії рекомендувала знести або замінити 244 із 322 монументів на території країни.  

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