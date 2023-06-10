Естонія заборонила в'їзд у країну очільнику РПЦ Кирилу і ще 57 росіянам
Патріарху РПЦ Кирилу заборонили в'їзд до Естонії. Заборона стосується загалом 58 осіб, які причетні до серйозних порушень прав людини
Про це в п’ятницю, 9 червня, повідомило МЗС Естонії.
"Міністр закордонних справ Маргус Цахкна знову запровадив список Магнітського, заборонивши в’їзд до Естонії 58 особам, у тому числі патріарху Кирилу, главі Російської православної церкви, і дев’яти переслідувачам і викрадачам правозахисника Володимира Кара-Мурзи", – йдеться в повідомленні.
"Патріарх Кирило є одним із найбільших носіїв і розповсюджувачів путінської ідеології, – сказав глава МЗС, – його давно пора було внести в чорний список. Він виправдав і розпалив війну проти України".
За словами Цахкна, фігурантам списку заборонили в'їзд через те, що вони брали участь у серйозних порушеннях прав людини або сприяли порушенням прав людини.
Цахкна заявив, що в Естонії не бажані люди, які підтримують відверті дії Росії в Україні. Він також закликав усі країни запровадити заборону на в’їзд для прихильників і виконавців жорстоких злочинів Росії.
Заборону на в'їзд також застосували, зокрема, до дев'яти переслідувачів і викрадачів Кара-Мурзи, які ще не потрапили під санкції ЄС.
"Естонія вважає, що переслідувачі й викрадачі Кара-Мурзи повинні бути включені в режим міжнародних санкцій щодо прав людини, – сказав Цахкна. – Ми продовжуватимемо працювати над беззастережним і негайним звільненням усіх політв’язнів у Росії, а також притягненням до відповідальності організаторів репресій".
Список було переглянуто, оскільки заборона на в'їзд, встановлена 2018 року розпорядженням уряду республіки, закінчилася, але немає інформації про те, що хтось із зазначених у списку людей був притягнутий до кримінальної відповідальності.
Торік у квітні Європарламент уже прийняв резолюцію із засудженням ролі патріарха РПЦ у війні Росії проти України, а ГО "Права людини без кордонів" звернулася до прокурора Міжнародного кримінального суду з проханням притягнути Кирила до відповідальності за виправдання, підтримку та підбурювання до війни.
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