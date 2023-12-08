Естонська розвідка попередила про плани РФ посилити наступальні дії у найближчі тижні
Розвідувальний центр Сил оборони Естонії прогнозує, що Росія в найближчі кілька тижнів посилить наступальні дії проти України
Про це на брифінгу повідомив очільник Центру Антс Ківісельг.
Естонська розвідка фіксує перегрупування російських військ. В Естонії вважають, що терористи готуються до нових наступальних дій у найближчі тижні. Водночас зараз головним напрямком удару залишається Авдіївка.
"Росія також чинить тиск на Бахмутському та Мар'їнському напрямках. На північній стороні Бахмута та на південній стороні Мар'їнки РФ також досягла незначного прогресу", – сказав Ківісельг.
Представник естонської розвідки наголосив, що Україні вдається тримати оборону та утримувати плацдарм на лівобережній Херсонщини.
"Це своєю чергою змусило Росію розгорнути додаткові війська на цьому напрямку. У процесі цього брак узгодженості та згуртованості російських сил призвів до низки втрат на нових ділянках бойових дій", – пояснив Антс Ківісельг.
Втрати РФ за тиждень - близько 10 тис. пораненими або вбитими.
- Протягом доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень.
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