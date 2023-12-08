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Війна з Росією: хроніка
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На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 32 атаки, на Мар'їнському - 20, - Генштаб

8 грудня, 2023 п'ятниця
19:27
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень, Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережній Херсонщині

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Протягом доби росіяни завдали 27 ракетних та 27 авіаударів, здійснили 49 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

У п'ятницю, 8 грудня, російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, балістичну ракету "Іскандер-М" та 6 зенітних керованих ракет С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - наголошує Генштаб.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Локня, Іскрисківщина, Грабовське, Середина Буда Сумської області; Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Гранів Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районі Спірного Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Серебрянки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них  Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 10 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Часового Яру Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 32 атаки ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Ласточкіного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Авдіївка, Степове, Тоненьке, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 20 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися такі населені пункти Донецької області, як Гостре, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької  області.
  • На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали  місто Херсон та Іванівка Херсонської області. 

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - додали в Генштабі.

Удари ЗСУ по росіянах

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 станції РЕБ росіян. 

  • Зранку 8 грудня росіяни випустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони рухалися через Харківщину та Дніпропетровщину в район Києва. Під час ракетної атаки російської армії по Україні було запущено 19 ракет Х-101 і Х-555, з яких 14 збила ППО.
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