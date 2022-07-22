Естонський суд відправив за ґрати трьох чоловіків за підтримку російської агресії в Україні

Про це повідомляє телерадіокомпанія ERR.

В Естонії Харьюський повітовий суд засудив трьох чоловіків за їхню підтримку агресії Росії проти України. Чоловіки згуртувалися, щоб купити дрони для російської армії. В Естонській Республіці підтримка акту агресії іноземної держави карається позбавленням волі на строк до 5 років.

Властиво, 11 травня обізнаний з російським вторгненням в Україну 43-річний Владімір (що має подвійне громадянство) розмістив у соцмережі “ВКонтакте” публічний заклик підтримати Росію та організував збір коштів на придбання безпілотників для ЗС РФ. Для цього він подав свій банківський рахунок. На зібрані кошти, до яких доклав також власні, Владімір купив три дрони, які намагався переправити через прикордонний пункт Койдула, де й був затриманим. Дрони в нього конфіскували.

Суд засудив чоловіка на один рік ув’язнення, з якого реально треба провести в тюрмі чотири місяці. Вісім місяців, що залишилися, замінили на умовне покарання з 4-річним випробувальним терміном. Засуджений також повинен відшкодувати процесуальні витрати у розмірі 1632,60 євро.

Естонський суд також звинуватив ще двох чоловіків, які на заклик Владіміра перерахували гроші на придбання дронів для війни з Україною. Обидвом призначене покарання у вигляді п’яти місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на один рік та вісім місяців. Також один з чоловіків має відшкодувати процесуальні витрати у розмірі 1224 євро, інший – у розмірі 1191,60 євро.

Галицький районний суд Львова засудив до трьох років в'язниці жителя Донеччини, який підтримував збройну агресію Росії проти України та окупацію українських територій у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте"

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