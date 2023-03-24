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ЄЦБ наполягає на тому, щоб Raiffeisen Bank покинув російський ринок, - Reuters

24 березня, 2023 п'ятниця
12:37
Світ Raiffeisen Bank

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вимагає від австрійського банку Raiffeisen Bank International покинути ринок Росії

Про це інформує Reuters із посиланням на п'ять своїх джерел.

Зазначають, що тиск на Raiffeisen Bank International розпочався після того, як високопосадовець з питань санкцій Держдепу США здійснив візит до Відня минулого місяця. Під час нього він висловив стурбованість стосовно діяльності банку на території Росії.

Два джерела агентства повідомило, що ЄЦБ не наполягає на тому, щоб Raiffeisen Bank негайно покинув російський ринок. Натомість він просить сформувати план дій зі згортання діяльності банку на території РФ. Одне з джерел додало, що такий план може містити продаж чи закриття російського підрозділу банку.

"Ми просили банки продовжувати уважно стежити за бізнесом у Росії, а в ідеалі - скоротити його та згорнути, наскільки це можливо", - сказав речник ЄЦБ.

Він додав, що після початку повномасштабного вторгнення те саме робили з усіма зацікавленими установами.

Утім один зі співрозмовників агентства зазначив, що наразі Raiffeisen Bank не планує представляти таки план. Також, за його словами, деякі австрійські урядовці вважають такі кроки невиправданим іноземним втручанням.

У банку ж запевнили, що скоротили кредитування в Росії. Він також додав, що прискорює оцінку бізнесу та розглядає "ретельно контрольований вихід". 

Агентство пише, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Raiffeisen Bank став одним із ключових на ринку західних банків в РФ. На нього наразі припадає близько чверті всіх переказів євро до країни.

  • 30 січня вартість акцій банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) знизилася на 6% на тлі запровадження Україною санкцій проти лізингової компанії, що належить російській дочці RBI.
  • 18 лютого повідомлялося, що санкційний орган США розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у РФ, яке відіграє важливу роль в економіці держави-терориста.
  • 19 лютого представник Raiffeisen Bank International підтвердив, що група скоротила свою кореспондентську мережу до п'яти російських банків.
  • 23 березня НАЗК внесло банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.
Економіка
Росія
Австрія
санкції проти Росії
війна з Росією
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