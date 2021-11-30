Euro Club Index назвав футбольний клуб, який найімовірніше виграє УПЛ
Статистичний портал Euro Club Index вважає, що лише "Шахтар", "Динамо" і "Зоря" мають теоретичні шанси на перемогу в УПЛ
Про це повідомляє Euro Club Index.
Аналітики підрахували, що шанс на перемогу "Шахтаря" в цьому сезоні чемпіонату України складає 62%. Виграш "Динамо" в УПЛ оцінюється у 37,8%.
На третій позиції у прогнозі розташувалась луганська "Зоря". На тріумф луганців в УПЛ - мізерні 0,2%. Інші клуби, за версією Euro Club Index, не мають жодних теоретичних шансів на перемогу в чемпіонаті України з футболу.
ECI розрахував шанси команд на основі результатів матчів за кілька останніх сезонів із використанням наукових статистичних методів.
Після 16-ти матчів лідерами турнірної таблиці УПЛ продовжують бути "Динамо" та "Шахтар". У команд по 41 набраному балу. Кияни вище за різницею забитих-пропущених голів.
"Зоря" після перемоги над "Олександрією" перегнала "Ворсклу", в якої 31 очко, та піднялась на четверту позицію. Луганці відстають від СК "Дніпро-1" на 2 бали, у луганців 32 пункти.
- 26 листопада у першому матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу "Львів" мінімально переміг "Маріуполь".
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