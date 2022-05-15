Евакуацією цивільних з "Азовсталі" займалися виключно азовці. Усіх інших росіяни не пропускали, – дружини захисників Маріуполя

Про це дружини героїв Маріуполя розповіли під час брифінгу, який транслювався на телеканалі "Еспресо".

"Пані Верещук, представників влади, Червоний хрест, ООН росіяни не пустили на плацдарм для евакуації. Вони десь очікували в автобусах. Всією евакуацією керували "азовці": від початку до кінця", – сказала Юлія Федосюк, дружина захисника заводу Арсенія Федосюка, який разом з іншими зараз залишається заблокованим на "Азовсталі".

Вона додала, що керував евакуацією командир Денис Прокопенко.

"Одного разу росіяни просто обстріляли автобус, в якому їхали азовці, щоб забрати цивільних жінок та дітей. Троє азовців загинули, шість важкопоранених. Таке відношення росіян до азовців", – зазначила Федосюк.

Нагадаємо, дружини захисників Маріуполя переконані: шанси на порятунок героїв "Азовсталі" дуже великі, якщо всі активізуються.

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