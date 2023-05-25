Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ткаченко зазначив, що наразі у деяких країнах Європи відбуваються виставки українських творів мистецтва. Він також зауважив, що ці роботи повернуться додому після показу.

"У нас жодної евакуації культурних цінностей за кордон не відбувалося. У нас тривають виставки, саме відбувається виставка в Кракові робіт Пінзеля. Є виставки в Литві, є виставки, які найближчим часом відкриються в Луврі, в інших країнах. Це виставки, це не евакуація", - сказав Ткаченко.