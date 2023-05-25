Евакуації культурних цінностей України за кордон не було, - Ткаченко
Українські культурні цінності не були евакуйовані за кордон. Те, що нині можна побачити у Європі це виставки українських творів
Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Ткаченко зазначив, що наразі у деяких країнах Європи відбуваються виставки українських творів мистецтва. Він також зауважив, що ці роботи повернуться додому після показу.
"У нас жодної евакуації культурних цінностей за кордон не відбувалося. У нас тривають виставки, саме відбувається виставка в Кракові робіт Пінзеля. Є виставки в Литві, є виставки, які найближчим часом відкриються в Луврі, в інших країнах. Це виставки, це не евакуація", - сказав Ткаченко.
- Міністр культури України Олександр Ткаченко зі своїми колегами з Польщі та Литви Пьотром Глінським і Сімонасом Кайрісом підписали декларацію Люблінського трикутника, яка передбачає підтримку України в різних міжнародних форматах.
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