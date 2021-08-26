Евакуація американців з Афганістану продовжиться після 31 серпня, - Блінкен

Про це повідомляє CNN.



"Дозвольте мені чітко пояснити це: у нас немає крайнього терміну для надання допомоги американцям, які ще залишилися і хочуть виїхати, а також багатьом афганцям, які підтримували нас протягом цих багатьох років і хочуть виїхати, але не можуть. Ми щодня докладатимемо зусилля і після 31 серпня", - сказав Блінкен.



Він додав, що таліби взяли на себе державні та приватні зобов'язання, щоб забезпечити безпечний прохід для американців та афганців групи ризику, які хочуть покинути Афганістан.



Блінкен заявив, що таліби несуть відповідальність за виконання цих зобов'язань та забезпечують безпечний прохід для всіх, хто хоче залишити країни - не тільки на час місії з евакуації та переселення - а й на кожен наступний день

"Ми розробляємо докладні плани того, як можемо надавати консульську підтримку і полегшувати від'їзд для тих, хто хоче виїхати після 31 серпня", - додав держсекретар США.

Раніше Міноборони США повідомило, що евакуація через аеропорт Кабула завершиться 31 серпня.