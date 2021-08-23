Міноборони США вважає, що евакуація через аеропорт Кабула завершиться 31 серпня

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Мета - вивезти якомога більше людей якомога швидше... пріоритет - зробити це настільки добре, наскільки ми можемо, до кінця цього місяця", - сказав він.



"І як казав міністр (оборони США. - ред.), якщо йому буде потрібна ще розмова з головнокомандувачем з приводу графіка, він так і вчинить. Але прямо зараз ми просто не перебуваємо на цьому етапі", - пояснив Кірбі.



Також він заявив, що американська сторона обізнана про заяви руху "Талібан" про неприпустимість перенесення терміну завершення евакуації з Кабула.

Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. Перший український борт вилетів з країни в ніч з 15 на 16 серпня

Згодом, 120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 серпня відправлять рейс з України в Афганістан для евакуації громадян.

21 серпня 2021 року, із аеропорту Кабулу вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України