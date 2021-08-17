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Данілов: Для евакуації громадян Україна відправить літак до Афганістану

17 серпня, 2021 вiвторок
17:06
Світ Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що сьогодні, 17 серпня, відправлять рейс з України в Афганістан для евакуації громадян

Про це він заявив в ефірі Україна 24.

"Він (літак - ред.) має сьогодні відправитися в Афганістан, в Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не було потрібно рейсів, щоб виконати свій обов'язок", - наголосив Данілов.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський тримає ситуацію з Афганістаном на власному контролі.

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"Що стосується ситуації, то вона на контролі у Зеленського. Він періодично збирає фахівців з цього питання", - додав він.

У свою чергу, очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна в ніч на неділю зробила те, чого "не змогла зробити майже жодна інша держава".

"Ми забрали усіх громадян України, які змогли дістатися аеропорту в умовах логістичного апокаліпсису. Однак роботи там - непочатий край", - написав він.

За словами Кулеби, 153 українців зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому.

"Це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України. Найважче зараз - це, щоб вони дісталися кабульського аеропорту", - повідомив він.

Заступник очільника МЗС Євген Єнін заявив, що Україна опрацьовує декілька логістичних можливостей.

"Це і використання нашого літака, і можливості наших міжнародних партнерів. Ми в активному діалозі. Ми формуємо списки. Всі громадяни України, які звернулися до нас, перебувають на постійному зв’язку з нашими посольствами як в Таджикистані, так і в Пакистані. Вони отримали первинні безпекові рекомендації. Ми сподіваємось найближчим часом евакуювати наших громадян", - додав Єнін.

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Суспільство
РНБО
літак
евакуація
МЗС України
Афганістан
безпека
Талібан
Кабул
Олексій Данілов
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