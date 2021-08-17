Данілов: Для евакуації громадян Україна відправить літак до Афганістану
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що сьогодні, 17 серпня, відправлять рейс з України в Афганістан для евакуації громадян
Про це він заявив в ефірі Україна 24.
"Він (літак - ред.) має сьогодні відправитися в Афганістан, в Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не було потрібно рейсів, щоб виконати свій обов'язок", - наголосив Данілов.
Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський тримає ситуацію з Афганістаном на власному контролі.
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"Що стосується ситуації, то вона на контролі у Зеленського. Він періодично збирає фахівців з цього питання", - додав він.
У свою чергу, очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна в ніч на неділю зробила те, чого "не змогла зробити майже жодна інша держава".
"Ми забрали усіх громадян України, які змогли дістатися аеропорту в умовах логістичного апокаліпсису. Однак роботи там - непочатий край", - написав він.
За словами Кулеби, 153 українців зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому.
"Це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України. Найважче зараз - це, щоб вони дісталися кабульського аеропорту", - повідомив він.
Заступник очільника МЗС Євген Єнін заявив, що Україна опрацьовує декілька логістичних можливостей.
"Це і використання нашого літака, і можливості наших міжнародних партнерів. Ми в активному діалозі. Ми формуємо списки. Всі громадяни України, які звернулися до нас, перебувають на постійному зв’язку з нашими посольствами як в Таджикистані, так і в Пакистані. Вони отримали первинні безпекові рекомендації. Ми сподіваємось найближчим часом евакуювати наших громадян", - додав Єнін.
- Нагадаємо, ввечері 15 серпня повідомлялось про обстріли летовища.
- Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
- Згодом, 120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану.
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