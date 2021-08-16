Україна вивезла з Афганістану громадян шести країн, - Кулеба
Україна евакуювала з Кабулу 79 громадян з шести країн
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.
"79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану вирвалися з небезпеки і хаосу українським бортом. Серед них є і зовсім малі діти", - написав міністр.
Він подякував усім працівникам МЗС, які займалися евакуаційним рейсом і іншим причетним органам влади - ДПСУ, ДСНС, МОЗ, МКІП, Офіс президента - за взаємодію в Борисполі.
"Аеропорт Кабула зараз - це місце, в якому краще не опинятися, і яке водночас є місцем останньої надії для тисяч людей. Ми продовжуємо збирати інформацію про громадян, які потребують евакуації", - зазначив Кулеба.
Його заступник Євген Єнін прозвітував про закінчення евакуації.
"Зустріли світанок в гарній компанії в "Борисполі". Щасливі дитячі посмішки - найкраща винагорода після безсонної ночі", - написав він.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що український літак вивіз близько 80 людей із Афганістану, в якому території та владу захопив ісламістський рух "Талібан"
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