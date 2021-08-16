Україна евакуювала з Афганістану майже 80 людей, - Зеленський

Про евакуацію повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський.



"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що всі вже в безпеці", - написав Зеленський.



Раніше телекомпанія Al Jazeera повідомила, що президент Афганістану Ашраф Гані склав повноваження і вилетів до Таджикістану.