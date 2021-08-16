Командування США в Кабулі просить талібів не втручатись в евакуацію

Про це повідомляє AP з посиланням на урядовця США.



Офіційний представник США розповів журналістам, що військовий командир США зустрівся віч-на-віч з представниками "Талібану", щоб добитися невтручання в евакуацію аеропорту Кабула.



Військові США взяли на себе безпеку аеропорту під час евакуації іноземних дипломатів та громадян Афганістану після того, як афганський уряд капітулював у неділю, 15 серпня.



Під час евакуації сталася паніка.



Щонайменше троє афганців вчепилися за шассі та фюзеляж військового літака США та впали з нього після зльоту. Повідомляється, що вони не вижили. Також була інформація про відкриття вогню військовими США по неконтрольованому натовпу.



На тлі цих нових таліби заявили, що візьмуть ситуацію під свій контроль.



Вищі військові чиновники США заявляють, що в хаосі в аеропорту Кабула вранці 16 серпня загинули 7 людей, в тому числі деякі, які впали з вилітаючого американського військово-транспортного літака.



Чиновники виступили на умовах анонімності, оскільки не мали права публічно обговорювати поточні операції.



Афганці вибігли на асфальт столичного аеропорту в понеділок, коли тисячі намагалися втекти з країни.

Нагадаємо, ввечері 15 серпня повідомлялось про обстріли летовища

Україні вдалося евакуювати з аеропорту 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану