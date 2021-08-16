Командування США в Кабулі просить талібів не втручатись в евакуацію
За інформацією Associated Press, командувач США в Афганістані провів перемовини з представником талібів з метою недопущення ісламістів до аеропорту Кабула, де триває евакуація з країни
Про це повідомляє AP з посиланням на урядовця США.
Офіційний представник США розповів журналістам, що військовий командир США зустрівся віч-на-віч з представниками "Талібану", щоб добитися невтручання в евакуацію аеропорту Кабула.
Військові США взяли на себе безпеку аеропорту під час евакуації іноземних дипломатів та громадян Афганістану після того, як афганський уряд капітулював у неділю, 15 серпня.
Під час евакуації сталася паніка.
Щонайменше троє афганців вчепилися за шассі та фюзеляж військового літака США та впали з нього після зльоту. Повідомляється, що вони не вижили. Також була інформація про відкриття вогню військовими США по неконтрольованому натовпу.
На тлі цих нових таліби заявили, що візьмуть ситуацію під свій контроль.
Вищі військові чиновники США заявляють, що в хаосі в аеропорту Кабула вранці 16 серпня загинули 7 людей, в тому числі деякі, які впали з вилітаючого американського військово-транспортного літака.
Чиновники виступили на умовах анонімності, оскільки не мали права публічно обговорювати поточні операції.
Афганці вибігли на асфальт столичного аеропорту в понеділок, коли тисячі намагалися втекти з країни.
- Нагадаємо, ввечері 15 серпня повідомлялось про обстріли летовища
- Україні вдалося евакуювати з аеропорту 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.24Продаж 31.64
- Актуальне
- Важливе