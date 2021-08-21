Літак ЗСУ з евакуйованими на борту вилетів із Кабулу
Сьогодні, 21 серпня 2021 року, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України
Про це із посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ передає Еспресо.TV.
Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється.
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Як зазначається, до Кабулу український борт потрапив через аеродром міста Ісламабад (Пакистан).
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"Літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади "Талібану", - пояснюють в Генштабі.
Довідка
Україна вже евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії і Таджикистану.
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