Літак ЗСУ з евакуйованими на борту вилетів із Кабулу

Про це із посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ передає Еспресо.TV.



Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється.



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Як зазначається, до Кабулу український борт потрапив через аеродром міста Ісламабад (Пакистан).



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"Літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади "Талібану", - пояснюють в Генштабі.



Довідка



Україна вже евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії і Таджикистану.





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