"Талібан" готує нову систему управління Афганістаном, - Reuters

Про це у суботу, 21 серпня 2021 року, заявив агенції Reuters чиновник цієї ісламістської групи, передає Еспресо.TV.



"Ми чули про деякі випадки жорстокості та злочинів проти мирного населення", - сказав цей посадовець на умовах анонімності, пообіцявши "розслідування" даних випадків.



"Ми можемо зрозуміти паніку, стрес і тривогу (населення Афганістану - ред.). Люди думають, що ми не будемо нести відповідальність, але це не так", - додав він.



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Окрім того, за даними цього ж джерела, таліби зараз розробляють нову модель управління Афганістаном.



"Протягом найближчих кількох тижнів експерти "Талібану" з правової, релігійної та зовнішньої політики мають намір презентувати нову систему управління", - сказав співрозмовник агенції, ім'я якого не розкривається.



Нові підходи до управління країною не будуть демократією західного зразка, але "захищатимуть права кожного", додав чиновник талібів.





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