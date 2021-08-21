"Талібан" готує нову систему управління Афганістаном, - Reuters
Рух "Талібан" заявляє, що його бійці нестимуть відповідальність за свої дії. У випадку появи повідомлень про репресії та жорстокість з їхнього боку, проводитимуться розслідування
Про це у суботу, 21 серпня 2021 року, заявив агенції Reuters чиновник цієї ісламістської групи, передає Еспресо.TV.
"Ми чули про деякі випадки жорстокості та злочинів проти мирного населення", - сказав цей посадовець на умовах анонімності, пообіцявши "розслідування" даних випадків.
"Ми можемо зрозуміти паніку, стрес і тривогу (населення Афганістану - ред.). Люди думають, що ми не будемо нести відповідальність, але це не так", - додав він.
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Окрім того, за даними цього ж джерела, таліби зараз розробляють нову модель управління Афганістаном.
"Протягом найближчих кількох тижнів експерти "Талібану" з правової, релігійної та зовнішньої політики мають намір презентувати нову систему управління", - сказав співрозмовник агенції, ім'я якого не розкривається.
Нові підходи до управління країною не будуть демократією західного зразка, але "захищатимуть права кожного", додав чиновник талібів.
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