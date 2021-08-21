Байден пояснив, кого буде евакуйовано з Афганістану

Про це із посиланням на Associated Press передає Еспресо.TV.



"Ми повернемо вас додому",- пообіцяв Байден американцям, які досі перебувають в Афганістані через кілька днів після того, як таліби повернули контроль над Кабулом, припинивши 20-річну війну.



"Ми беремо на себе ті ж зобов'язання перед афганськими помічниками у воєнний час, що й перед громадянами США", - наголосив американський президент.



Афганських союзників він назвав "однаково важливими" в евакуації.



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Як зазначає AP, обіцянки Байдена пролунали у той час, коли ще тисячі американців та інших осіб, які прагнуть втекти від талібів, намагаються "пройти повз натовп людей, контрольно-пропускні пункти талібів та іноді нездоланну американську бюрократію" аби потрапити до аерпорту міста Кабул, звідки й проходить евакуація.



При цьому, як додає своєю чергою Associated Press, якщо спиратися на слова Байдена, то евакуації потребують "десятки тисяч" афганців.

Нагадаємо, Байден більше не вважає Афганістан "інкубатором екстремізму".

Значно більша терористична загроза, на його думку, зараз йде з Сирії та східно Африки.





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