Байден пояснив, кого буде евакуйовано з Афганістану
Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден твердо пообіцяв повернути всіх американців додому з Афганістану, а також вивезти з країни тих афганців, які допомагали у війні з "Талібаном"
Про це із посиланням на Associated Press передає Еспресо.TV.
"Ми повернемо вас додому",- пообіцяв Байден американцям, які досі перебувають в Афганістані через кілька днів після того, як таліби повернули контроль над Кабулом, припинивши 20-річну війну.
"Ми беремо на себе ті ж зобов'язання перед афганськими помічниками у воєнний час, що й перед громадянами США", - наголосив американський президент.
Афганських союзників він назвав "однаково важливими" в евакуації.
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Як зазначає AP, обіцянки Байдена пролунали у той час, коли ще тисячі американців та інших осіб, які прагнуть втекти від талібів, намагаються "пройти повз натовп людей, контрольно-пропускні пункти талібів та іноді нездоланну американську бюрократію" аби потрапити до аерпорту міста Кабул, звідки й проходить евакуація.
При цьому, як додає своєю чергою Associated Press, якщо спиратися на слова Байдена, то евакуації потребують "десятки тисяч" афганців.
- Нагадаємо, Байден більше не вважає Афганістан "інкубатором екстремізму".
- Значно більша терористична загроза, на його думку, зараз йде з Сирії та східно Африки.
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