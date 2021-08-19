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Афганістан більше не "інкубатор екстремізму", - Байден

19 серпня, 2021 четвер
18:50
Новини Джо Байден

19 серпня Джо Байден заявив, що США відчуває набагато більшу загрозу із Сирії та Східної Африки, ніж від талібів у Афганістані

Про це президент США Джо Байден розповів в інтерв'ю ABC News.

Байден зазначив, що Афганістан - це "не той інкубатор екстремізму, яким він був до терактів 11 вересня".

"Аль -Каїда, ІДІЛ, вони метастазували. Існує значно більша загроза для США з боку Сирії. З боку Східної Африки існує значно більша загроза", - сказав Байден, заявивши, що США зберігають здатність усунути ці загрози, не маючи військової присутності на місцях.

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"У мого батька був вислів - якщо для вас все однаково важливо, то для вас нічого не важливо. Ми повинні зосередитися на тому, де загроза найбільша", - додав він.

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Також Байден заявив, що військові США залишатимуться в Афганістані, доки з цієї країни не будуть евакуйовані всі американці: у разі потреби навіть після 31 серпня - дати остаточного виведення військ із країни. Водночас він додав, що евакуюють стільки афганців, скільки зможуть. 

  • Нагадаємо, 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести всі війська з країни.
  • 24 липня президент США Джо Байден пообіцяв надати Афганістану $3,3 млрд на підтримку сил безпеки
  • 8 серпня на тлі наступу талібів та взяття кількох центрів провінцій в країні, США перекинули авіацію з Катару та завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном
  • 15 серпня таліби без опору взяли столицю Афганістану Кабул.
  • Станом на 19 серпня таліби не контролюють провінції Панджер та Парван, де Панджерська ущелина слугує природним коридором між північними та південними регіонами країни. Ці провінції контролюються урядовими військами Афганістану, які продовжили боротьбу на чолі з Амруллою Салехом, колишнім першим віцепрезидентом країни, який оголосив, що згідно з конституцією в разі втечі президента переймає його обов'язки. Символом спротиву талібам є також син національного героя Афганістану Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-молодший, який закликав афганців до спротиву. Його батько свого часу отримав прізвисько "Панджерський лев" і успішно протистояв радянській окупації країни в ущелині протягом всієї війни 1979-1989 років.
  • 19 серпня, в день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан". На сході в місті Асадабад - центрі провінції Кунар з населенням, яке на 2021 рік становили майже 50 тис., ісламісти вбили кількох протестувальників, які з національними прапорами вийшли на вулиці
 

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