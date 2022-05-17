Евакуація українських військових з Азовсталі триває, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває процес евакуації українських військових з заводу "Азовсталь" у Маріуполі
Він говорив про це у вечірньому зверненні, опублікованому пресслужбою в Telegram.
"Евакуаційна місія триває, її курують наші військові і розвідники, залучені найбільш впливові міжнародні посередники", - сказав президент.
- 16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.
- Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
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