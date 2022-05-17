Евакуація українських військових з Азовсталі триває, - Зеленський

Він говорив про це у вечірньому зверненні, опублікованому пресслужбою в Telegram.

"Евакуаційна місія триває, її курують наші військові і розвідники, залучені найбільш впливові міжнародні посередники", - сказав президент.

16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.