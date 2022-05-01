Евакуація з інших районів Маріуполя, крім Азовсталі, перенесена на 2 травня
Евакуація Маріуполя продовжиться 2 травня, збір о 8.00 біля ТРЦ "Порт Сіті"
Про це повідомила Маріупольська міська рада в Телеграм.
"Сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь", – повідомила міськрада.
"З урахуванням безпеки евакуацію мирного населення Маріуполя, що знаходиться в інших районах міста, перенесено на понеділок (2 травня)", – йдеться у повідомленні.
Початок евакуаціїї запланований на 8:00, збір – біля ТРЦ "Порт Сіті.
- Нагадаємо, 1 травня з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вдалося вивезти 100 цивільних осіб.
- Російська сторона тривалий час не випускала цивільних з Азовсталі. Справа зрушила з місця після розпочатої добровольчим полком "Азов" всесвітньої інформаційної кампанії з привернення уваги до того, що зараз відбувається в Маріуполі та на Азовсталі, зокрема, та після відвідин Москви генеральним секретарем Антоніу Гуттерешем та його особистих перемовин з Володимиром Путіним.
- Ввечері у суботу, 30 квітня, окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.
- При цьому в підземних укриттях під Азовсталю продовжують лишатися вцілілі "азовці", прикордонники та морські піхотинці ЗСУ. Що з ними буде далі наразі не відомо.
- Українських військових випускати з Азовсталі росіяни відмовляються. Серед них чимало поранених.
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