Евакуація з інших районів Маріуполя, крім Азовсталі, перенесена на 2 травня

Про це повідомила Маріупольська міська рада в Телеграм.



"Сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь", – повідомила міськрада.



"З урахуванням безпеки евакуацію мирного населення Маріуполя, що знаходиться в інших районах міста, перенесено на понеділок (2 травня)", – йдеться у повідомленні.



Початок евакуаціїї запланований на 8:00, збір – біля ТРЦ "Порт Сіті.

Нагадаємо, 1 травня з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вдалося вивезти 100 цивільних осіб.

Російська сторона тривалий час не випускала цивільних з Азовсталі. Справа зрушила з місця після розпочатої добровольчим полком "Азов" всесвітньої інформаційної кампанії з привернення уваги до того, що зараз відбувається в Маріуполі та на Азовсталі, зокрема, та після відвідин Москви генеральним секретарем Антоніу Гуттерешем та його особистих перемовин з Володимиром Путіним.

Ввечері у суботу, 30 квітня, окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.

При цьому в підземних укриттях під Азовсталю продовжують лишатися вцілілі "азовці", прикордонники та морські піхотинці ЗСУ. Що з ними буде далі наразі не відомо.

Українських військових випускати з Азовсталі росіяни відмовляються. Серед них чимало поранених.