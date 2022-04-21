Евакуація жителів Маріуполя продовжиться 21 квітня, також заплановані гумкоридори з трьох населених пунктів Херсонщини, – Верещук
Чотири евакуаційні автобуси виїхали 20 квітня з Маріуполя, громадяни заночували у Бердянську. 21 квітня евакуація мешканців продовжиться. Крім того, планується вивіз мешканців кількох сіл Херсонщини
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Телеграм.
"Сьогодні продовжуємо евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку. Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 14.00", – написала вона.
По гуманітарному коридору 20 квітня з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.
"Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Скоро чекаємо їх у Запоріжжі", – вказала Верещук.
Вона підкреслила складність безпекової ситуації у Маріуполі. Відтак можуть бути зміни.
Крім того, на 21 квітня запланований гумкоридор з Херсонщини, а саме – з смт Високопілля, сіл Нововознесенське та Миролюбівка, вказала Верещук.
Точки збору:
▪️смт Високопілля – вул. Визволителів, 112 (біля селищної ради);
▪️с. Нововознесенське – вул. Шкільна, 28Б (біля селищної ради);
▪️с. Миролюбівка – вул. Шевченка, 82 (біля школи).
- 20 квітня через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню у Маріуполі для забезпечення евакуації населення. Був запланований гуманітарний коридор з Маріуполя через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів до Запоріжжя.
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