Евакуація жителів Маріуполя продовжиться 21 квітня, також заплановані гумкоридори з трьох населених пунктів Херсонщини, – Верещук

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Телеграм.



"Сьогодні продовжуємо евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку. Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 14.00", – написала вона.



По гуманітарному коридору 20 квітня з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.



"Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Скоро чекаємо їх у Запоріжжі", – вказала Верещук.



Вона підкреслила складність безпекової ситуації у Маріуполі. Відтак можуть бути зміни.



Крім того, на 21 квітня запланований гумкоридор з Херсонщини, а саме – з смт Високопілля, сіл Нововознесенське та Миролюбівка, вказала Верещук.



Точки збору:



▪️смт Високопілля – вул. Визволителів, 112 (біля селищної ради);



▪️с. Нововознесенське – вул. Шкільна, 28Б (біля селищної ради);



▪️с. Миролюбівка – вул. Шевченка, 82 (біля школи).







20 квітня через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню у Маріуполі для забезпечення евакуації населення. Був запланований гуманітарний коридор з Маріуполя через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів до Запоріжжя.