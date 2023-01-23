Про це повідомляє Sky Sports.

Клуб з Ліверпуля вирішив звільнити Френка Лемпарда через незадовільні результати. Це сталося після того, як "Евертон" 21 січня програв у чемпіонаті Англії "Вест Гему" (0:2) та зазнав четвертої поспіль поразки у прем'єр-лізі.

44-річний Лемпард очолив "Евертон" у січні 2022 року. Клуб має 15 очок та займає в турнірній таблиці передостаннє, 19 місце.

За ліверпульців виступає український захисник Віталій Миколенко.

21 січня українець Михайло Мудрик вперше зіграв за "Челсі" у матчі чемпіонату Англії проти "Ліверпуля".

23 січня іншого українського футболіста Олександра Зінченка визнали найкращим гравцем "Арсеналу" в переможному матчі чемпіонату Англії проти "Манчестер Юнайтед".

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