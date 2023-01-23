Зінченка визнали найкращим гравцем "Арсеналу" в матчі проти МЮ
Українського футболіста Олександра Зінченка визнали найкращим гравцем "Арсеналу" в переможному матчі чемпіонату Англії проти "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє "Арсенал" у twitter.
Зінченка визнали найкращим гравцем матчу за результатами голосування на офіційному сайті лондонського клубу.
22 січня українець допоміг "Арсеналу" перемогти МЮ в 21-му турі прем'єр-ліги з рахунком 3:2. Українець взяв участь у двох гольових атаках своєї команди.
"Арсенал" очолює турніру таблицю, випереджає найближчого переслідувача - "Манчестер Сіті" - на 5 очок та має гру в запасі.
Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за "канонірів" 15 матчів та віддав 1 результативну передачу.
- 21 січня українець Михайло Мудрик вперше зіграв за "Челсі" у матчі чемпіонату Англії проти "Ліверпуля".
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