Зінченка визнали найкращим гравцем "Арсеналу" в матчі проти МЮ

Про це повідомляє "Арсенал" у twitter.

Зінченка визнали найкращим гравцем матчу за результатами голосування на офіційному сайті лондонського клубу.

22 січня українець допоміг "Арсеналу" перемогти МЮ в 21-му турі прем'єр-ліги з рахунком 3:2. Українець взяв участь у двох гольових атаках своєї команди.

"Арсенал" очолює турніру таблицю, випереджає найближчого переслідувача - "Манчестер Сіті" - на 5 очок та має гру в запасі.

Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за "канонірів" 15 матчів та віддав 1 результативну передачу.

21 січня українець Михайло Мудрик вперше зіграв за "Челсі" у матчі чемпіонату Англії проти "Ліверпуля".

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