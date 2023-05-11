Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна в етері "Радіо Свобода".

З усіх заявок 41% стосується відновлення приватних будинків і майже 59% - відновлення квартир.

За пошкоджені внаслідок бойових дій квартиру або будинок можна отримати до 200 тисяч гривень компенсації, але обрахунок вартості відбудеться після того, як заявки оброблять представники місцевого самоврядування.

"Людям треба через застосунок "Дія" повідомити, які є пошкодження, потім працюють органи місцевого самоврядування, які зобовʼязані протягом одного місяця розглянути заявку. Це фактично заповнення чек-листа, тобто працівник місцевого самоврядування підтверджує "мінус два вікна, пошкоджено дах, мінус один проліт". Потім за формулою, яка закладена в додаток, вже відбувається автоматичний розрахунок за тією вартістю, яка задана в самій програмі. І тоді, коли орган місцевого самоврядування підтвердив, що є ось таке руйнування, тоді автоматично є нарахування на картку", - каже Азархіна.

Для тих, хто не має смартфона із застосунком "Дія", у програмі візьмуть участь Укрпошта та центри надання адміністративних послуг, де можна буде отримати компенсацію.

Кошти на відновлення будуть виділені з Фонду для ліквідації наслідків збройної агресії. За словами заступниці міністра, фонд має два джерела надходжень: майно, конфісковане в рамках російських санкцій, та прибутки Національного банку.

Наразі у фонді є 35 мільярдів гривень, проте Міністерство фінансів, як повідомила Азархіна, дає прогнози про збільшення надходжень.